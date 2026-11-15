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Ini Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini 15 November 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |06:19 WIB
Ini Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini 15 November 2026
BBM Pertamina (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ini daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku pada hari ini Minggu 15 November 2026. Pertamina Shell, BP dan Vivo telah menetapkan harga BBM yang berlaku sejak awal November 2026.

Terbaru, Shell kembali menjual BBM jenis Shell V-Power Nitro+ sejak 11 November 2026 yang sebelumnya sempat kosong dan tidak tersedia di SPBU. Harga BBM V-Power Nitro+ yang memiliki RON 98 ini dijual Rp19.600 per liter.

Dengan demikian, Shell menjual dua produk BBM yakni Shell V-Power Diesel yang dijual Rp25.420 per liter dan Shell V-Power Nitro+.

Sementara itu, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM awal November 2026. Harga BBM masih sama dengan bulan sebelumnya di Oktober.

Pertamina masih menjual harga Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Green Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo Rp19.600 per liter. Untuk harga BBM jenis Dexlite dijual Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Untuk, harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar subsidi Rp6.800 per liter.

BP dan Vivo juga tidak melakukan penyesuaian harga BBM di November 2026. Di SPBU BP, harga BP 92 masih dijual Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dijual Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter.

Sementara, Vivo Energy menetapkan harga BBM jenis Revvo 92 Rp16.130 per liter dan Revvo 95 Rp19.330 per liter. Sementara itu, Diesel Primus dijual Rp25.420 per liter.

 

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Topik Artikel :
bbm shell BBM Pertamina BBM BBM
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