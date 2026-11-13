Distribusi BBM dan LPG ke Ribuan Pulau Jadi Tantangan, Ini Strategi Pertamina

Distribusi BBM dan LPG ke Ribuan Pulau Jadi Tantangan, Ini Strategi Pertamina (Foto: Pertamina)

JAKARTA - Menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat distribusi energi membutuhkan dukungan berbagai moda transportasi, mulai dari jalur darat, laut hingga udara.

PT Pertamina Patra Niaga mengandalkan integrasi bisnis hilir untuk menjaga kelancaran distribusi energi tersebut. Integrasi ini mencakup kegiatan pengolahan di kilang, distribusi dan pemasaran, hingga perkapalan atau shipping.

Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman mengatakan, integrasi bisnis hilir diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap energi.

"Melalui integrasi ini, diharapkan dapat terus tercipta efisiensi dan mendorong pertumbuhan ke depan, sehingga akses masyarakat terhadap energi akan semakin mudah, terjangkau, dan andal," ujar Taufik dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut dia, penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat merupakan tanggung jawab perusahaan yang dijalankan oleh para pekerja Pertamina Patra Niaga di berbagai wilayah Indonesia.

Distribusi energi tersebut memanfaatkan berbagai moda transportasi untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang beragam. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran layanan energi bagi masyarakat.