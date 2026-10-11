Pertamina Grand Prix 2026, Ini Multiplier Effect bagi Warga Lokal

JAKARTA - Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 atau MotoGP Mandalika menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Tidak hanya memastikan dukungan energi bagi ajang balap motor kelas dunia, PT Pertamina Patra Niaga juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan mitra binaan untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di Lombok dan sekitarnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelibatan masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas pendukung penyelenggaraan. Kehadiran ajang internasional ini membuka kesempatan bagi warga untuk memperoleh pengalaman kerja, memperluas jejaring, serta mendapatkan tambahan pendapatan melalui layanan dan usaha yang melayani pengunjung.

Salah satu warga yang merasakan manfaat tersebut adalah Julian Hariadi, warga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang bertugas sebagai marshal di Pertamina Mandalika International Circuit. Pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Julian untuk pertama kalinya bertugas sebagai marshal dalam ajang MotoGP, setelah sebelumnya terlibat dalam berbagai kegiatan balap lainnya.

Sebagai marshal, Julian bertugas membantu mengevakuasi motor pembalap yang mengalami insiden di lintasan menuju jalur servis. Baginya, keterlibatan ini bukan sekadar kesempatan bekerja, tetapi juga menjadi kebanggaan karena dapat berkontribusi langsung dalam menyukseskan ajang internasional di daerah kelahirannya.

“Senang bisa ikut menyukseskan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok, daerah kelahiran saya sendiri. Saya mendapatkan pengalaman baru, bertemu banyak teman, dan bisa bekerja langsung di sirkuit. Harapannya, kegiatan seperti ini terus ada agar masyarakat lokal bisa ikut berkontribusi,” ujar Julian dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Manfaat ekonomi juga dirasakan Nadia, terapis asal Lombok Tengah yang terlibat melalui mitra binaan MESPA di booth UMKM Pertamina. Untuk meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan, Pertamina Patra Niaga memberikan pelatihan bagi para terapis agar mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada pengunjung selama kegiatan berlangsung.

Keterlibatan dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 memberikan kesempatan bagi Nadia untuk melayani pelanggan dari berbagai daerah, termasuk mancanegara. Selain memperoleh pengalaman baru, aktivitas tersebut juga memberinya tambahan pendapatan harian, sekaligus memperluas peluang bagi tenaga jasa lokal untuk berkembang.

“Saya senang sebagai warga lokal bisa ikut dalam acara ini, mendapatkan pengalaman baru, dan memperoleh pendapatan harian. Terima kasih kepada Pertamina atas kesempatan ini,” ungkap Nadia.