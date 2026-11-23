Suasana Rumah Amran Usai Namanya Diusulkan Jadi Cawapres

Suasana kediaman Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jalan Pengadegan Selatan, Kalibata, Jakarta Selatan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Suasana kediaman Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jalan Pengadegan Selatan, Kalibata, Jakarta Selatan, tampak lebih ramai dari biasanya pada Senin malam. Sejumlah mobil berpelat dinas terlihat keluar masuk halaman rumah setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama Amran sebagai salah satu usulan calon wakil presiden (cawapres).

Pantauan Okezone.com sejak pukul 18.45 WIB, sedikitnya lima mobil terlihat terparkir di halaman depan rumah bercat dominan putih tersebut. Salah satunya merupakan mobil hitam yang biasa digunakan Amran.

Sementara itu, sejumlah wartawan dari berbagai media telah berkumpul di seberang jalan. Mereka memasang kamera dan tripod yang diarahkan ke gerbang utama kediaman Amran untuk mengabadikan aktivitas di dalam rumah.

Di balik pagar, petugas keamanan tampak berjaga. Mereka mengawasi kendaraan yang melintas serta setiap tamu yang masuk ke halaman kediaman tersebut.

Keramaian itu terjadi beberapa jam setelah Prabowo mengusulkan nama Amran bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono sebagai dua kandidat cawapres kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.