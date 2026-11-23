Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Segini Harta Kekayaan Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memiliki total kekayaan bersih mencapai Rp1,72 triliun. (Foto: Okezone.com/Kementan)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memiliki total kekayaan bersih mencapai Rp1,72 triliun. Jumlah tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2025.

Besarnya kekayaan Amran menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan namanya sebagai salah satu calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Berdasarkan laporan LHKPN, total kekayaan Amran mencapai Rp1.721.413.658.505 atau sekitar Rp1,72 triliun. Angka tersebut merupakan hasil pengurangan total aset sebesar Rp2.035.282.908.505 dengan utang senilai Rp313.869.250.000.

Komponen kekayaan terbesar Amran berasal dari surat berharga yang mencapai Rp1.113.894.000.000 atau sekitar Rp1,11 triliun.

Selain surat berharga, Amran tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp595.749.878.155 atau sekitar Rp595,74 miliar.