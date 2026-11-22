4 Fakta Modus Love Scam, Pelaku Rayu Korban hingga Kuras Uang

Masyarakat diminta waspada terhadap penipuan berkedok cinta atau love scam yang memanfaatkan hubungan emosional untuk menguras uang korban. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Masyarakat diminta waspada terhadap penipuan berkedok cinta atau love scam yang memanfaatkan hubungan emosional untuk menguras uang korban. Pelaku biasanya membangun kedekatan melalui media sosial atau aplikasi kencan, memberikan perhatian berlebihan, hingga akhirnya meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terbawa perasaan ketika menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal di platform digital. Pasalnya, korban sering kali terlambat menyadari penipuan karena sudah terlanjur percaya kepada pelaku.

"Memang sulit membendungnya. Karena itu, masyarakat harus menggunakan logika. Kalau sesuatu terasa terlalu indah, terlalu berlebihan, atau terlalu baik, kita harus berpikir secara rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang jahat yang mengintai kita," ujar Friderica.

Menurut Friderica, OJK memberikan perhatian khusus terhadap praktik love scam ketika hubungan emosional tersebut mulai melibatkan transaksi keuangan dan merugikan korban.

"Kalau hanya digombali, itu urusan masing-masing. Namun, ketika sudah ada unsur uang di dalamnya, itu menjadi perhatian kami," tegasnya.

Lantas, bagaimana pelaku menjalankan modus love scam hingga korban bersedia mengirimkan uang? Berikut empat fakta yang telah dirangkum Okezone.com.

1. Menggunakan Identitas Palsu untuk Mendekati Korban

Pelaku love scam biasanya mencari target melalui media sosial dan aplikasi kencan. Mereka kemudian menggunakan identitas atau profil palsu untuk menarik perhatian calon korban.