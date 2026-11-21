Waspada! Satu Panggilan Telepon Bisa Kuras Rekening Lewat Modus Social Engineering

Penipuan digital dengan modus social engineering masih menjadi ancaman bagi nasabah perbankan. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Penipuan digital dengan modus social engineering masih menjadi ancaman bagi nasabah perbankan. Pelaku memanfaatkan kondisi psikologis korban untuk memperoleh informasi rahasia perbankan hingga mengarahkan korban melakukan transaksi yang dapat merugikan keuangan mereka.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso mengatakan, rekayasa sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penipuan digital terus terjadi. Dalam aksinya, pelaku memanipulasi korban agar secara sukarela memberikan informasi penting atau mengikuti instruksi transaksi melalui sambungan telepon.

"Penipuan digital marak terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah social engineering memanfaatkan kondisi psikologis nasabah," kata Santoso dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, perkembangan modus kejahatan siber yang semakin beragam menuntut perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanan digital. Selain penguatan sistem, kewaspadaan nasabah juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penipuan.

Sebagai salah satu langkah pencegahan, BCA menghadirkan fitur Notifikasi Pop-Up Awareness atau Notifikasi Kewaspadaan Panggilan pada aplikasi myBCA dan BCA mobile.