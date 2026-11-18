OJK Pertanyakan Meta Soal Maraknya Konten Penipuan di Platform Digital

NUSA DUA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertanyakan masih beredarnya konten yang terindikasi penipuan di platform digital Meta, mulai dari tawaran kerja paruh waktu hingga penjualan secara online. OJK meminta keterlibatan platform digital untuk memperkuat pengawasan dan mencegah konten penipuan menjangkau lebih banyak korban.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penanganan penipuan digital tidak cukup hanya mengandalkan edukasi kepada masyarakat. Diperlukan kerja sama antara regulator, aparat penegak hukum, pemerintah, dan penyedia platform digital untuk menekan penyebaran berbagai modus penipuan.

"Kami juga berkoordinasi dengan Meta. Kami mempertanyakan mengapa konten-konten seperti ini masih bisa muncul. Kemudian, kami meminta Komdigi untuk melakukan take down. Jadi, ini merupakan kerja bersama. Kami juga melakukan patroli siber setiap hari," ujar Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Friderica menjelaskan, salah satu modus penipuan yang banyak menyasar masyarakat adalah tawaran pekerjaan paruh waktu (part-time) secara online. Pelaku biasanya menawarkan pekerjaan sederhana dengan iming-iming komisi. Setelah korban menyelesaikan tugas awal dan menerima sejumlah uang, pelaku kemudian meminta korban menyetorkan dana untuk mengikuti pekerjaan dengan imbalan lebih besar.

Selain tawaran pekerjaan online, masyarakat juga perlu mewaspadai penipuan berkedok penjualan produk atau jasa dengan harga jauh di bawah pasaran. Menurut Friderica, pelaku kerap memanfaatkan momentum menjelang libur panjang, termasuk Natal dan Tahun Baru, untuk menawarkan tiket perjalanan dengan harga murah.