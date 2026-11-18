Love Scam Masih Marak, Ketua OJK: Namanya Digombalin, Sadarnya Lama

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengaku heran dengan masih maraknya modus penipuan love scam. (Foto: Okezone.com/Feby Novalius(

NUSA DUA – Penipuan berkedok cinta atau love scam masih banyak memakan korban. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengaku heran dengan masih maraknya modus penipuan yang memanfaatkan hubungan emosional ini.

Menurutnya, korban kerap terlambat menyadari bahwa dirinya sedang ditipu karena sudah terlanjur terbawa perasaan.

"Namanya kalau lagi digombalin, sadarnya cepat apa lama? Lama, kan. Begitu sudah digombalin, baru sadar," ujar Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Hubungan romantis yang dibangun melalui komunikasi di media sosial atau platform digital dapat berkembang menjadi tindak penipuan ketika pelaku mulai meminta uang kepada korban. Karena itu, OJK memberikan perhatian khusus terhadap kasus love scam yang menimbulkan kerugian finansial.

"Kalau hanya digombali, itu urusan masing-masing. Namun, ketika sudah ada unsur uang di dalamnya, itu menjadi perhatian kami," tegas Friderica.

Menurutnya, korban love scam sebenarnya masih memiliki peluang untuk menyelamatkan dana apabila segera menyadari penipuan dan melaporkannya. Kecepatan pelaporan menjadi faktor penting karena OJK melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dapat berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan untuk menghentikan aliran dana yang berkaitan dengan penipuan.