Ada 700 Ribu Aduan Penipuan Sejak Akhir 2024, Masyarakat Diminta Lapor Scam Kurang dari 12 Jam

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 700.000 pengaduan penipuan transaksi keuangan telah masuk sejak Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Antipenipuan Indonesia didirikan pada 24 November 2024.

Menanggapi tingginya angka tersebut, regulator mengimbau masyarakat yang menjadi korban scam atau penipuan siber untuk segera melapor dengan batas waktu maksimal 12 jam setelah insiden terjadi agar dana yang raib berpeluang diselamatkan.

Kecepatan pelaporan menjadi faktor paling krusial karena sindikat penipuan digital dapat memindahkan dana korban ke berbagai rekening penampung hanya dalam hitungan menit. Keterlambatan korban dalam menyadari tindak kejahatan selama ini menjadi ganjalan utama aparat dalam membekukan aliran uang ilegal secara optimal.

"Sejak dibuka pada 24 November 2024, kami sudah menerima lebih dari 700.000 pengaduan, namun sayangnya 80 persen korban baru melapor ke IASC setelah 12 jam kejadian," ujar Kepala Direktorat Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK, Hudiyanto dalam peluncuran Gasa State of Scams in Indonesia Report, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Hudiyanto menerangkan, perputaran uang hasil tindak pidana penipuan berlangsung sangat cepat, di mana dalam rentang 30 menit hingga satu jam saja dana korban sudah berpindah tangan dan terdistribusi ke banyak rekening.

Dari total kerugian masyarakat yang ditaksir mencapai belasan triliun rupiah, otoritas sejauh ini baru berhasil memblokir sekitar Rp700 miliar. Dari dana yang berhasil dibekukan tersebut, sebanyak Rp240 miliar telah dikembalikan kepada korban, sementara sisanya sulit diselamatkan akibat lambatnya laporan awal yang diterima.

Penanganan kejahatan siber finansial yang semakin masif ini tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga secara parsial. Penyelamatan dana publik tersebut digerakkan secara terpadu melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan menggandeng Bank Indonesia (BI).

"Kita tidak bisa bekerja sendirian, sehingga 23 lembaga inilah yang bahu-membahu membangun wadah bernama Indonesia Anti-Scam Centre," tutur Hudiyanto.