OJK Tahan 3 Tersangka Manipulasi Perdagangan Waran, Kerugian Rp6,97 Miliar

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menahan ketiga tersangka yang merupakan karyawan swasta berinisial JF alias O, FS, dan S pada Senin (16/11), lalu menempatkan mereka di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.

Penahanan itu ditempuh berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran para tersangka tidak bersikap kooperatif sehingga dapat menghambat kelancaran penyidikan.

"Tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2026).

Satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI.

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023 atas efek Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur berkode ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Dalam melakoni aksinya, para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta mendanai transaksi lewat rekening bank pihak lain yang diduga mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.

Penanganan perkara itu merupakan tindak lanjut dari pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.