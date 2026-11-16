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Uang Korupsi Rp365 Miliar Eks Menteri Ditemukan Terkubur di Hutan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |14:40 WIB
Uang Korupsi Rp365 Miliar Eks Menteri Ditemukan Terkubur di Hutan
Uang Korupsi Rp365 Miliar Eks Menteri Ditemukan Terkubur di Hutan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kantor Pemulihan dan Perlindungan Aset Nasional (National Asset Recovery and Protection Office) Hungaria menemukan uang tunai senilai hampir USD20 juta atau setara setara Rp365,4 miliar (kurs Rp18.273 per USD) yang sebagian di antaranya dikubur di dalam hutan atau disembunyikan di bangunan pertanian dan gudang. 

Penemuan uang ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus suap yang melibatkan Miklos Sesztak, Menteri Pembangunan Nasional Hungaria periode 2014-2018 di bawah pemerintahan mantan pemimpin Viktor Orbán.

"Dalam serangkaian penggeledahan, para penyelidik menemukan sejumlah besar uang tunai yang dikubur di hutan, disembunyikan di bangunan pertanian, gudang, dan sebuah properti hunian, serta disimpan di dalam brankas bernilai tinggi di lokasi terpencil," tulis badan tersebut dilansir NBC News, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menteri Keuangan Andras Karman menyatakan bahwa 12 pegawai Departemen Keuangan Negara membutuhkan waktu delapan jam untuk menghitung uang tunai yang ditemukan tersebut dengan menggunakan mesin penghitung uang.

Magyar mengatakan bahwa penemuan uang tunai ini menandai berakhirnya apa yang ia sebut sebagai "mafia" yang dipimpin oleh partai sayap kanan Fidesz—partai Orban—beserta sekutunya, Partai Demokrat Kristen, selama 16 tahun masa kekuasaan Orban.

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