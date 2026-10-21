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Prabowo Setuju Ubah Definisi Korupsi Bukan Kerugian Negara, Singgung Danantara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |13:17 WIB
Prabowo Setuju Ubah Definisi Korupsi Bukan Kerugian Negara, Singgung Danantara
Prabowo Setuju Ubah Definisi Korupsi Bukan Kerugian Negara, Singgung Danantara (Foto: DEN/Okezone)
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JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui perubahan definisi korupsi. Usulan ini merupakan kajian DEN yang menyatakan definisi korupsi dari kerugian negara menjadi penyuapan.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, penyesuaian definisi korupsi diperlukan untuk memperbaiki penanganan kasus korupsi di Indonesia. Kajian tersebut mengacu pada ketentuan internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Luhut menyatakan, kajian tersebut mengacu pada ketentuan mengenai definisi korupsi yang disebutnya sebagai UN Charter. Luhut menyoroti unsur bribery atau penyuapan sebagai salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penyesuaian definisi tersebut.

“Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan,” ucap Luhut.

 

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