OJK Tegaskan Likuiditas Bank Tetap Terjaga di Tengah Rencana Penarikan Dana SAL Akhir Tahun

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kondisi likuiditas industri perbankan nasional tetap berada pada level yang memadai (ample) dalam merespons rencana penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjelang akhir tahun 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, rencana penarikan dana SAL tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kemitraan. Oleh karena itu, pihak perbankan pada umumnya telah mengidentifikasi serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan guna menjaga stabilitas pendanaan.

"Rencana penarikan dana SAL pada Bank Himbara telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kemitraan. Oleh karena itu, secara umum Bank telah mengidentifikasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan," ujar Dian dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK edisi Oktober 2026, dikutip Senin (16/11/2026).

Dian mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi dan ketahanan likuiditas perbankan pada posisi September 2026 tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,26 persen secara tahunan (year on year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,22 persen yoy.

Kualitas kredit juga terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross dan net masing-masing sebesar 2,07 persen dan 0,82 persen.

Dari sisi likuiditas, rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) perbankan tercatat sebesar 181,91 persen, jauh melampaui ambang batas ketentuan sebesar 100 persen.