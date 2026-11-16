6 Fakta Sikap BEI dan OJK Usai MSCI Keluarkan 8 Saham RI

JAKARTA – Keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan delapan saham Indonesia dari konstituen indeksnya menjadi perhatian otoritas pasar modal. Bursa Efek Indonesia (BEI) menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari agenda rutin rebalancing penyedia indeks global. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan reformasi pasar modal akan terus dipertajam, terutama dalam memperkuat transparansi dan kebijakan terkait konsentrasi kepemilikan saham.

Langkah OJK tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia di tengah dinamika pasar global dan evaluasi investor internasional.

Berikut fakta-fakta mengenai pencoretan delapan saham Indonesia dari indeks MSCI serta respons BEI dan OJK.

1. BEI Sebut Pencoretan Saham sebagai Bagian dari Rebalancing Rutin

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, keputusan MSCI merupakan bagian dari kegiatan rutin penyesuaian atau rebalancing indeks yang dilakukan penyedia indeks global.

Menurutnya, BEI menghormati kewenangan dan independensi MSCI dalam menentukan saham yang masuk maupun keluar dari konstituen indeksnya.

"Pengumuman rebalancing yang disampaikan oleh MSCI tadi pagi, kami kira itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh global index provider," kata Jeffrey dalam konferensi pers, Kamis (13/11/2026).

Dia menegaskan, keputusan untuk memasukkan maupun mengeluarkan saham dari suatu indeks sepenuhnya menjadi kewenangan penyedia indeks global.

"Ya, sekali lagi keputusan itu adalah kewenangan dan independensi dari global index provider," ujarnya.

2. Pencoretan Saham Tidak Hanya Terjadi di Indonesia