8 Saham RI Didepak MSCI, OJK Siapkan Langkah Lanjutan Reformasi Pasar Modal

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempertajam reformasi pasar modal menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengeluarkan delapan saham Indonesia dari konstituen indeksnya. Langkah lanjutan akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta masukan dari investor global dan pihak terkait.

Kepala Pengawasan Lembaga Efek OJK, Edi Broto mengatakan, reformasi pasar modal akan terus berjalan, terutama pada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait penguatan kebijakan transparansi, termasuk mengenai High Shareholding Concentration (HSC).

"Hasil evaluasi tentu saja kita mengikuti prosedur yang ada. Jadi, kita tetap melakukan reformasi ya, terkait dengan hal-hal yang perlu kita tingkatkan ya," kata Edi dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (13/11/2026).

Dia menjelaskan, OJK masih membuka peluang untuk mengambil langkah lanjutan dari kebijakan yang telah berjalan saat ini. Langkah tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan selama masa konsultasi dan perkembangan kondisi pasar modal.

"Beberapa hal memang kita pertegas terkait dengan kebijakan transparansi ya, terkait dengan umpamanya memang terkait dengan HSC ya. Nah, ini kedepannya tetap kita selama masa konsultasi tadi sesuai dengan arahan juga dari Pak Wamenko, kita akan mengambil satu langkah-langkah yang lanjutan ya dari yang ada sekarang apabila dirasakan memang perlu," lanjutnya.

Edi menambahkan, hasil konsultasi dengan investor global dan sejumlah pihak terkait juga menjadi bahan pertimbangan OJK dalam menyempurnakan kebijakan reformasi pasar modal. Menurutnya, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) akan terus melakukan penajaman maupun perbaikan kebijakan untuk merespons dinamika yang berkembang.