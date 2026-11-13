Respons BEI soal Keputusan MSCI Coret 8 Saham Indonesia

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengeluarkan delapan saham Indonesia dari konstituen indeksnya.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menyebut keputusan itu merupakan bagian dari kegiatan rutin rebalancing yang dilakukan penyedia indeks global dan menghormati kewenangan serta independensi MSCI.

"Pengumuman rebalancing yang disampaikan oleh MSCI tadi pagi, kami kira itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh global index provider," kata Jeffrey dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).

"Itu rasanya adalah pengumuman rutin dan kami tentu selalu menghormati kewenangan dan independensi dari global index provider," lanjutnya.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan MSCI, pencoretan saham tidak hanya terjadi di pasar modal Indonesia. Sejumlah bursa di kawasan Asia Pasifik juga mengalami hal serupa dalam proses rebalancing kali ini.

"Tetapi kalau kita pelajari report yang disampaikan, khususnya di bursa-bursa Asia Pasifik, mungkin karena kondisi pasar global, memang banyak yang dikeluarkan dari proses rebalancing tersebut," jelasnya.

Jeffrey kembali menegaskan bahwa keputusan untuk memasukkan maupun mengeluarkan saham dari konstituen indeks sepenuhnya menjadi kewenangan penyedia indeks global.

"Ya, sekali lagi keputusan itu adalah kewenangan dan independensi dari global index provider," ujarnya.