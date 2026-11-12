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MSCI Keluarkan BRPT dan BRMS dari Indeks Global Standard

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |07:44 WIB
MSCI Keluarkan BRPT dan BRMS dari Indeks Global Standard
MSCI Keluarkan BRPT dan BRMS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) MSCI Global Standard Indexes pada MSCI November 2026 Index Review. 

Berdasarkan pengumuman MSCI, tidak terdapat saham Indonesia yang masuk dalam daftar MSCI Global Standard Indexes pada periode peninjauan kali ini.

Pada pengumuman tersebut, BRMS masuk dalam daftar MSCI Small Cap Indexes setelah dikeluarkan dari kelompok Standard Index atau mengalami penurunan klasifikasi indeks dalam penyesuaian MSCI November 2026.

Selain BRMS, MSCI juga mengeluarkan tujuh saham dari daftar Small Cap Indexes. Ketujuh saham tersebut adalah PT Avian Brands Tbk (AVIA), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Tidak ada saham Indonesia yang masuk dalam daftar penambahan maupun penghapusan MSCI Micro Cap Indexes pada periode peninjauan kali ini.

MSCI menyampaikan seluruh perubahan dalam tinjauan indeks November 2026 tersebut akan dilakukan pada penutupan perdagangan 30 November 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2026.

 

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