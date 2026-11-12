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BEI Bidik Kapitalisasi Pasar Rp30.000 Triliun dan 1.100 Emiten di 2030

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |14:30 WIB
BEI Bidik Kapitalisasi Pasar Rp30.000 Triliun dan 1.100 Emiten di 2030
BEI Bidik Kapitalisasi Pasar Rp30.000 Triliun dan 1.100 Emiten di 2030 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan kapitalisasi pasar mencapai Rp30.000 triliun serta menggaet hingga 1.100 perusahaan tercatat pada tahun 2030.

BEI menetapkan target jangka panjang tersebut sebagai bagian dari strategi memperdalam likuiditas serta memperkuat daya saing pasar modal domestik di kancah global.

"Jadi target kami untuk kapitalisasi pasar misalnya itu Rp30.000 triliun, ya, Rp30.000 (triliun)," ujar Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iding Pardi dalam forum TICMI Capital Market & Business Conference (TCMBC) di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis (12/11/2026)

Iding menjelaskan, posisi nilai kapitalisasi pasar saat ini berada di kisaran Rp9.000 triliun akibat tekanan yang menghantam pasar, padahal sebelumnya sempat mencatatkan pencapaian di level Rp16.000 triliun.

Selain nilai kapitalisasi, bursa juga memproyeksikan rata-rata nilai transaksi harian mampu meningkat dari posisi year to date tahun ini yang sebesar Rp20 triliun atau naik dari perolehan tahun lalu di angka Rp18 triliun menuju target optimal.

"Kemudian rata-rata transaksi harian, target kami di Bursa Efek ada Rp31 triliun," kata Iding.

Dari sisi penambahan emiten baru, BEI terus mendorong ekspansi korporasi untuk melantai di bursa guna memperluas pilihan instrumen investasi bagi masyarakat. Saat ini, jumlah emiten di pasar modal tercatat sebanyak 962 perusahaan dan dipacu agar terus bertumbuh secara berkelanjutan.

"Kemudian dari sisi perusahaan tercatat, itu kami menargetkan 1.100 minimal perusahaan tercatat di Bursa Efek," kata Iding.

 

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