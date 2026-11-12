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11 Saham BUMN Masuk Daftar HSC BEI, Ada Garuda hingga Kimia Farma

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |12:11 WIB
11 Saham BUMN Masuk Daftar HSC BEI, Ada Garuda hingga Kimia Farma
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar 383 saham yang masuk kategori konsentrasi kepemilikan saham tinggi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar 383 saham yang masuk kategori konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Dari jumlah tersebut, terdapat 11 saham perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak usaha dan afiliasinya yang tercatat memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi.

Mengacu pada pengumuman resmi BEI tertanggal Rabu (11/11/2026), sejumlah perusahaan pelat merah yang masuk dalam daftar tersebut antara lain PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) dengan tingkat konsentrasi kepemilikan mencapai 93,024 persen dan maskapai nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sebesar 96,049 persen.

Selain itu, emiten sektor konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatatkan rasio HSC sebesar 93,416 persen. Sementara itu, di sektor farmasi, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan sebesar 95,687 persen.

Penetapan kategori HSC dilakukan berdasarkan evaluasi berkala terhadap seluruh perusahaan tercatat di pasar modal. Kriteria yang digunakan mencakup akumulasi kepemilikan saham oleh 10 pemegang saham terbesar tanpa warkat (scripless) ditambah kepemilikan saham dengan warkat (scrip) yang mencapai paling sedikit 92,5 persen.

Sesuai ketentuan yang berlaku, saham-saham yang masuk dalam kategori HSC tidak akan diperhitungkan dalam penghitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai hari bursa kedua setelah pengumuman, yakni Jumat (13/11/2026).

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