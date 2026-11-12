Reformasi BEI Perlu Tiru Jepang dan Korea untuk Dongkrak Nilai Emiten

Pemerintah mendorong reformasi pasar modal Indonesia dengan mengadopsi praktik Jepang dan Korea Selatan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Pemerintah mendorong reformasi pasar modal Indonesia dengan mengadopsi praktik Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta memperkuat daya tarik pasar modal bagi investor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah telah berkonsultasi dengan pelaku pasar modal untuk membahas perkembangan reformasi bursa dan mengidentifikasi langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Dradjad menyebut pemerintah mendorong tiga fokus utama reformasi pasar modal. Fokus pertama adalah meningkatkan valuasi perusahaan atau valuing up dengan mengacu pada reformasi pasar modal di Jepang dan Korea Selatan.

"Dari Kementerian Perekonomian itu kami mendorong tiga hal. Yang pertama, meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, kita ingin supaya terjadi valuing up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita," kata Dradjad.

Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Jepang untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah memperbaiki tata kelola, khususnya di tingkat direksi. Pemerintah mendorong direksi emiten agar meningkatkan efisiensi penggunaan modal (capital efficiency) sehingga kinerja perusahaan semakin optimal.

Menurut Dradjad, efisiensi penggunaan modal dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Dengan demikian, emiten diharapkan semakin menarik bagi investor.