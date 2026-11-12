Gibran Mundur, Wamenko Drajad Minta Pelaku Pasar Tak Panik

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo meminta investor pasar modal tidak panik dalam menyikapi dinamika politik pasca pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, dinamika politik merupakan hal yang biasa dan tidak serta-merta memengaruhi fundamental ekonomi maupun pasar keuangan Indonesia.

"Dinamika politik biasanya ramai dalam waktu, ya ramai pada saat beberapa saat, setelah itu damai lagi ya," kata Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dia menilai dinamika politik biasanya hanya berlangsung ramai dalam waktu singkat sebelum kembali mereda. Dradjad menyebut, pengalamannya berkecimpung di dunia politik sejak 2004 membuatnya telah terbiasa menghadapi berbagai dinamika tersebut.

"Saya sudah cukup lama di politik sejak dari tahun 2004 ya. Lumayan 22 tahun, jadi sudah sering mengalami dinamika seperti ini. Ya, jadi enggak usah terlalu apa? Terlalu panik dengan dinamika politik ya," lanjutnya.

Meski demikian, Dradjad mengakui dinamika politik dapat memicu reaksi pasar dalam jangka pendek. Investor bisa merespons perkembangan politik dalam hitungan jam hingga beberapa hari.

Namun, dia menegaskan reaksi tersebut tidak berarti fundamental pasar ikut terganggu. Dia optimistis pasar keuangan Indonesia mampu menghadapi dinamika politik yang terjadi, didukung berbagai pembenahan yang dilakukan otoritas.