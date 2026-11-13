Harta Kekayaan Gibran yang Mundur sebagai Wapres, Ini Rinciannya

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp27,9 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2025. Kekayaan tersebut meningkat sekitar Rp395,7 juta dibandingkan laporan tahun 2024 yang mencapai Rp27,5 miliar.

Berdasarkan data LHKPN, total kekayaan Gibran tercatat sebesar Rp27.915.654.176. Sementara itu, pada laporan sebelumnya, kekayaan Gibran mencapai Rp27.519.975.620.

Aset tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar dalam kekayaan Gibran, dengan nilai mencapai sekitar Rp17,44 miliar. Aset tersebut terdiri atas tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi dengan luas bangunan 300 meter persegi di Surakarta senilai Rp6 miliar. Selanjutnya, terdapat dua aset tanah dan bangunan di Kabupaten Sragen, masing-masing seluas 2.000 meter persegi dengan luas bangunan 2.000 meter persegi dan bernilai Rp2,6 miliar.

Gibran juga melaporkan tanah dan bangunan seluas 112 meter persegi di Surakarta senilai Rp1,5 miliar. Selain itu, terdapat tiga bidang tanah di Surakarta dengan nilai masing-masing Rp700 juta, Rp1,79 miliar, dan Rp2,24 miliar.