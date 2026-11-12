Gerobak Bakso dan Batagor Masuk Istana Wapres, Ada Persiapan Perpisahan Gibran?

Sejumlah gerobak pedagang kaki lima (PKL) mulai memasuki kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, pagi ini. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Sejumlah gerobak pedagang kaki lima (PKL) mulai memasuki kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, pagi ini. Kehadiran gerobak-gerobak tersebut diduga berkaitan dengan persiapan acara perpisahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan berlangsung siang ini.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.17 WIB, dua gerobak penjual bakso memasuki kompleks Istana Wapres melalui akses pelataran istana.

Tiga menit kemudian, tepatnya pukul 10.20 WIB, satu gerobak penjual batagor menyusul masuk melalui gerbang Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Kehadiran para pedagang tersebut menambah rangkaian aktivitas persiapan yang terpantau berlangsung sejak pagi di kompleks Istana Wapres.

Sebelumnya, pihak istana telah memasang sejumlah pengeras suara berukuran besar yang diarahkan ke lapangan terbuka di dekat ruang kerja Wapres. Selain itu, area parkir kendaraan di sekitar lokasi tersebut juga terlihat dikosongkan.