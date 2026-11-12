Sandiaga Uno Soroti Calon Wapres Pengganti Gibran, Singgung Kepercayaan Investor Pasar Modal

JAKARTA - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menilai kepastian politik terkait kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden memegang peranan krusial dalam menentukan arah sentimen pasar modal domestik.

Kejelasan suksesi calon wapres pengganti Gibran dinilai menjadi kunci utama untuk meredam kekhawatiran pelaku pasar dan menjaga kepercayaan investor.

Dinamika politik di pucuk kepemimpinan nasional diakui memberikan dampak langsung terhadap psikologis para pelaku pasar saham dan investasi di tanah air.

"Pasti berpengaruh secara keseluruhan untuk situasi politik, tapi saya sangat percaya di bawah tekanan geopolitik global, Indonesia mampu menggunakan mekanisme demokrasinya untuk menunjukkan proses politik berjalan tertib dan tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi," ujar Sandiaga dalam TICMI Capital Market and Business Conference (TCMBC) di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sandiaga memaparkan bahwa Indonesia telah berulang kali membuktikan kematangannya dalam menghadapi pergantian kepemimpinan tanpa mengorbankan stabilitas nasional.

Atas dasar itu, mekanisme pengambilan keputusan yang tengah berjalan saat ini diharapkan tetap berorientasi pada kepastian iklim usaha agar tidak memicu gejolak ekonomi yang berkepanjangan.

Ketidakpastian politik yang berlarut-larut kerap memicu kecemasan di kalangan investor sehingga membutuhkan penyelesaian yang transparan dan terukur.

"Kita doakan proses politiknya lancar agar bisa mengurangi uncertainty yang selalu disampaikan pelaku ekonomi, terlebih banyak investor bertanya ke saya bagaimana kelanjutan keadaan politik," kata Sandiaga.

Berkaca dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, Sandiaga menilai situasi saat ini merupakan momentum penting yang pernah dialami bangsa ini pada era transisi pemerintahan dua dekade silam.

Pada masa tersebut, mekanisme konstitusional terbukti efektif menjaga kestabilan politik dan pasar saat terjadi peralihan mandat kekuasaan.

Pengalaman sejarah transisi pemerintahan di masa lalu membuktikan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki daya tahan dalam mengarungi pergantian pejabat negara.

"Hari ini kita melihat a defining moment, sebuah proses yang pernah saya alami di tahun 2000-an saat pergantian kepemimpinan mengangkat Bu Mega menjadi presiden dan pemilihan wakil presiden Pak Hamzah Haz melalui mekanisme konstitusional," ungkapnya.