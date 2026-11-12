383 Saham Masuk Daftar HSC, BEI Minta Emiten Perluas Kepemilikan Publik

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC), termasuk sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk memperluas distribusi kepemilikan saham kepada publik. Langkah ini bertujuan mengurangi konsentrasi kepemilikan saham pada pihak tertentu sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat di pasar modal.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan, pihaknya mendorong seluruh perusahaan yang sahamnya masuk dalam daftar HSC untuk mendistribusikan kepemilikan saham secara lebih luas kepada publik. Dengan demikian, konsentrasi kepemilikan dapat berkurang dan partisipasi masyarakat dalam perusahaan terbuka meningkat.

"Kami mendorong agar saham-saham yang ada di daftar HSC itu bisa mendistribusikan sahamnya dengan lebih baik kepada publik agar kepemilikannya tidak lagi terkonsentrasi. Karena tentu hakikat dari perusahaan publik adalah kepemilikan dan partisipasi publik yang lebih tinggi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Jeffrey menjelaskan, penetapan saham yang masuk dalam daftar HSC dilakukan berdasarkan metodologi yang disusun oleh komite independen. Komite tersebut terdiri atas tujuh anggota, yakni empat anggota independen dan tiga perwakilan dari organisasi regulator mandiri atau Self-Regulatory Organization (SRO).

"Dapat kami sampaikan bahwa metodologi HSC itu ditetapkan oleh komite yang anggotanya kebanyakan atau didominasi oleh independen. Jadi dari tujuh anggota komite, itu hanya ada tiga yang dari SRO, empat adalah anggota independen yang mewakili pelaku, kemudian mewakili KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance untuk memastikan bahwa tata kelola di dalam komite itu dijaga," jelasnya.