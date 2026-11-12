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Hasil Review MSCI Diumumkan, BEI Sebut Pasar Modal RI Masih Kuat

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:29 WIB
Hasil Review MSCI Diumumkan, BEI Sebut Pasar Modal RI Masih Kuat
Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons hasil tinjauan berkala (rebalancing) indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) periode November 2026. (Foto: Okezone.com/Feby)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons hasil tinjauan berkala (rebalancing) indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) periode November 2026. Pengumuman tersebut tidak menghalangi penguatan pasar saham domestik pada perdagangan Kamis (12/11/2026).

Otoritas bursa menilai pelaku pasar telah mengantisipasi penyesuaian konstituen indeks global tersebut sehingga tidak memicu kepanikan investor.

"Ya rebalancing kan sudah diumumin, kan? Sudah tahu. Sudah ngelihat, kan? Market responsnya. Ya, optimis tuh hijau," ujar Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pada perdagangan sesi I, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 112,46 poin atau 2,20 persen ke level 5.227,50. Total volume perdagangan hingga jeda siang tercatat mencapai 265,29 juta lot dengan nilai transaksi sebesar Rp6,13 triliun. Sebanyak 560 saham mengalami kenaikan harga.

Penguatan pasar saham domestik tersebut terjadi setelah MSCI mengumumkan hasil evaluasi indeks periode November 2026 pada Kamis pagi waktu Indonesia.

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