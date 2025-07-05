10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 126 Persen

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah saham yang mengalami kenaikan signifikan selama periode 30 Juni hingga 4 Juli 2025.

Meski IHSG ditutup melemah tipis 0,47% ke level 6.865,192, harga sejumlah emiten justru melonjak dan masuk dalam daftar top gainers.

Saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) menjadi jawara pekan ini dengan kenaikan 126,02% ke Rp278, dari harga pekan sebelumnya Rp123.

Posisi berikutnya ditempati oleh emiten baja pelat merah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang menguat 45,37% ke Rp314, dari Rp216. Disusul PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) yang naik 42,50% ke Rp114, dari Rp80.

Saham sektor konsumer PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) juga menanjak 34,57% ke Rp218, dari Rp162. Sementara itu, PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) terapresiasi 34,18% ke Rp212, dari Rp158.

PT Argo Pantes Tbk (ARGO) mencatatkan kenaikan 32,28% ke Rp840, dari Rp635, diikuti oleh PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) yang naik 29,10% ke Rp346, dari Rp268.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (5/7/2025), berikut adalah daftar saham top gainers:

1. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) menguat 126,02% ke Rp278, dari Rp123

2. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) naik 45,37% ke Rp314, dari Rp216

3. PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) tumbuh 42,50% ke Rp114, dari Rp80

4. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) menanjak 34,57% ke Rp218, dari Rp162