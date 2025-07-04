IHSG Melesat ke Level 6.893 di Awal Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG naik ke level 6.893,22.

Semenit berjalan perdagangan, Jumat (4/7/2025), IHSG masih tumbuh 0,40% ke 6.905,59, mendekati level psikologis 7.000. Sebanyak 220 saham menguat, 101 turun, dan 639 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal menyentuh Rp398,6 miliar, dengan volume 964,7juta lembar saham.

Sebagian indeks lain kompak menanjak seperti LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36 masing-masing di bawah 1%.

Mayoritas sektor indeks berada di zona hijau, sedangkan yang turun hanya konsumer siklikal, transportasi, dan kesehatan.

Saham Top Gainers:

- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 3,51% ke Rp59

- PT Vale Indonesia Tbk (INCO) melesat 3,19% ke Rp3.560

- PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) naik 3,08% ke Rp468