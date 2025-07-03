Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bel Perdagangan, IHSG Naik ke Level 6.898

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |09:50 WIB
Bel Perdagangan, IHSG Naik ke Level 6.898
IHSG Dibuka Menguat. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat di awal perdagangan. IHSG naik 0,25% ke level 6.898,63 dari perdagangan sebelumnya di 6.881.

IHSG melanjutkan perdagangan dengan penguatan 0,39% ke 6.908, dengan 232 saham di zona hijau, 90 melemah, dan 638 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp317 juta, dengan volume 483 miliar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,67% ke 771,39, indeks JII menguat 0,58% ke 495,80, indeks MNC36 menguat 0,51% ke 304,36, dan IDX30 menguat 0,60% ke 396,99.

Untuk indeks sektoral seperti energi menguat 0,53%, konsumer non siklikal melemah 0,03%, konsumer siklikal menguat 0,27%, keuangan menguat 0,44%, infrastruktur menguat 0,44%, properti menguat 0,28%, bahan baku menguat 0,89%, transportasi menguat 0,34%, industri menguat 0,24%, teknologi naik 0,41%, kesehatan menguat 0,10%. 

 

