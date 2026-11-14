10 Saham yang Rugi Sepekan, MMIX hingga RSCH

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan ini, 9-13 November 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat kenaikan 5,82 persen dalam sepekan ke level 5.344.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX), terjun bebas sebesar 29 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp580 menjadi Rp408 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Charlie Hospital Semarang Tbk (RSCH) yang menyusut 16 persen ke Rp258 dari posisi pekan sebelumnya di Rp308.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (14/11/2026), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

1. PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) merosot 29,66 persen ke Rp408.

2. PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk (BSML) menyusut 29,56 persen ke Rp224.

3. PT Bank Of India Indonesia Tbk (BSWD) melemah 29,49 persen ke Rp5.500.

4. PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) tergelincir 29,49 persen ke Rp925.

5. PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) tertekan 28,57 persen ke Rp170.

6. PT Ekamas Mora Republik Tbk (MORA) terkoreksi 27,90 persen ke Rp1.150.

7. PT Multi Spunindo Jaya Tbk (MSJA) melemah 23,71 persen ke Rp354.

8. PT Tifico Fiber Indonesia Tbk (TFCO) tergelincir 20,75 persen ke Rp1.585.

9. PT Sinergi Multi Plastindo Tbk (SMLE) turun 16,97 persen ke Rp137.

10. PT Charlie Hospital Semarang Tbk (RSCH) menurun 2,58 persen ke Rp120.

(Taufik Fajar)

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