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Daftar Saham Top Gainers Sepekan, WMUU Naik 81 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |12:35 WIB
Daftar Saham Top Gainers Sepekan, WMUU Naik 81 Persen
Top Gainers Pekan Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 9-13 November 2026.

Capaian ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penguatan pada pekan ini, yaitu ditutup naik 5,82 persen sehingga bertengger pada level 5.344 dari level 5.050 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini hanya satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 80 persen yakni PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU).

Sementara itu, saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 35 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (14/11/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

1. PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) melesat 81,48 persen ke Rp49.
2. PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME) melejit 63,33 persen ke Rp49.

 

3. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTT) menguat 52,59 persen ke Rp354.
4. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) menanjak 52,57 persen ke Rp67.
5. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) melonjak 45,45 persen ke Rp80.
6. PT Singaraja Putra Tbk (SINI) melambung 43.46 persen ke Rp10.975.
7. PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) tumbuh 40,34 persen ke Rp1.635.
8. PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) naik 39,64 persen ke Rp236.
9. PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) meningkat 38,57 persen ke Rp97.
10. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) menguat 35,20 persen ke Rp530.

(Taufik Fajar)

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