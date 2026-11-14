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HOME FINANCE SMART MONEY

Benarkah Pinjol Bisa Mengakses Kontak HP Nasabah? Ini Faktanya

Niken Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |21:05 WIB
Benarkah Pinjol Bisa Mengakses Kontak HP Nasabah? Ini Faktanya
Pinjol (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Benarkah pinjol bisa mengakses kontak HP nasabah? Ini faktanya yang perlu diketahui siapa pun yang pernah atau berencana mengajukan pinjaman online. Pinjaman online atau pinjol kini menjadi pilihan banyak orang karena prosesnya cepat dan praktis. Namun, kemudahan itu sering diiringi kekhawatiran soal keamanan data pribadi. Salah satunya, kabar tentang penagihan yang menyasar orang-orang di daftar kontak nasabah. 

Lantas, apakah pinjol bisa mengakses kontak di ponsel peminjam? Dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah ulasannya, Sabtu (14/11/2026).

Akses Kontak HP Nasabah oleh Pinjol

Secara teknis, pinjol bisa mengakses kontak di ponsel nasabah, tetapi hanya jika pengguna memberi persetujuan. Masalahnya, banyak orang tidak sadar telah mengizinkan akses tersebut. Izin itu biasanya muncul saat pertama kali mengunduh aplikasi, mulai dari akses kamera dan mikrofon hingga kontak.

Namun, aturannya jelas. Pinjol legal yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak diperkenankan mengakses kontak HP penggunanya. Mereka hanya boleh meminta akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Karena itu, aplikasi yang meminta akses kontak bisa dipastikan bukan pinjol legal.

Lalu, mengapa akses kontak dan galeri begitu dipersoalkan? Menurut OJK, hal ini ramai dibicarakan publik, terutama dalam proses penagihan. Data yang sudah diambil bisa dipakai untuk menekan debitur yang menunggak. Itulah sebabnya pinjol ilegal kerap mengincar kontak peminjam. 

 

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Topik Artikel :
nasabah pinjaman online Pinjol
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