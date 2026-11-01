Ini Perbedaan Paylater dan Pinjol, dari Cara Kerja dan Dampaknya

Ini Perbedaan Paylater dan Pinjol, dari Cara Kerja dan Dampaknya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ini perbedaan paylater dan pinjol, dari cara kerja dan dampaknya. Seiring berkembangnya era digital, layanan keuangan berbasis online seperti pinjaman online (pinjol) kian diminati masyarakat, terutama sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Hal ini terlihat dari pertumbuhan data paylater dan pinjol.

Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pembiayaan buy now pay later (BNPL) atau paylater oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 54,65 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp13,62 triliun per Juli 2026.

Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan pinjaman daring atau pinjol tumbuh 22,07 persen year on year (yoy) mencapai Rp106,94 triliun hingga periode Agustus 2026.

Dua layanan yang kerap dianggap serupa, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan mendasar antara paylater dan pinjol. Kendati sama-sama memudahkan masyarakat dalam mengakses pembiayaan, keduanya memiliki sejumlah perbedaan penting yang perlu dipahami.

Meski sama-sama menawarkan kemudahan akses dana secara cepat, keduanya berbeda cukup jauh dari sisi mekanisme, tujuan penggunaan, hingga risiko yang perlu dipahami konsumen.

Lantas, apa perbedaan perbedaan paylater dan pinjol? Berikut ini ulasannya mengenai perbedaan paylater dan pinjol, dari cara kerja dan dampaknya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (1/11/2026).

1. Perbedaan Paylater dan Pinjol

- Tingkat Keamanan

Dari sisi keamanan, paylater umumnya dinilai lebih aman karena layanannya tersedia di platform e-commerce besar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat.

Sebaliknya, pinjol dinilai lebih rawan menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan masih banyaknya aplikasi pinjol ilegal yang beroperasi tanpa mematuhi ketentuan OJK. Karena itu, masyarakat disarankan memastikan layanan pinjol yang digunakan telah terdaftar dan diawasi OJK.

- Produk yang Diberikan

Dari sisi produk, paylater menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk membeli barang saat ini dan membayarnya di kemudian hari dengan beragam bunga dan tenor

Sementara itu, pinjol menyalurkan dana pinjaman dalam bentuk uang tunai hingga puluhan juta Rupiah melalui aplikasi setelah pengguna mengajukan permohonan dan disetujui. Besaran bunga dan tenor juga tergantung aplikasi

- Aturan yang Berlaku

Dari sisi regulasi, layanan paylater dan pinjol kini sama-sama berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL) mulai diberlakukan. Dalam aturan tersebut, penyelenggara paylater hanya dapat berasal dari bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Adapun pinjol, yang dalam istilah resmi disebut pinjaman daring (pindar) atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), tidak lagi merujuk pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Beleid tersebut telah dicabut dan digantikan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang berlaku sejak 27 Desember 2024.

Dari sisi pihak yang terlibat, layanan paylater melibatkan sejumlah unsur, yakni pemberi dana, marketplace, merchant, dan lembaga keuangan. Sementara itu, pinjol melibatkan tiga pihak utama, yaitu pemberi dana, peminjam dana, dan perusahaan penyelenggara pinjaman.