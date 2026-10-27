JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan dan menangani 241 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal sepanjang Agustus–September 2026. Masyarakat perlu memeriksa legalitas layanan pinjaman sebelum mengajukan pinjaman agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data pribadi, biaya tidak transparan, dan penagihan yang merugikan.
Temuan tersebut merupakan bagian dari penanganan 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal oleh Satgas PASTI selama periode tersebut. Selain pinjol ilegal, Satgas PASTI menangani delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas (impersonation), dan tujuh aktivitas pinjaman pribadi.
Secara kumulatif, sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjol ilegal.
Waspadai Penawaran Pinjaman melalui Kanal Digital
Satgas PASTI menemukan penawaran pinjaman ilegal melalui situs web, aplikasi tidak resmi, media sosial, dan layanan pesan instan. Pelaku umumnya menawarkan kemudahan pencairan dana, tetapi berpotensi menerapkan bunga dan biaya yang tidak transparan, menyalahgunakan data pribadi, serta melakukan penagihan yang merugikan masyarakat.
Masyarakat juga perlu mewaspadai penawaran pinjaman yang menggunakan nama atau identitas tertentu untuk membangun kepercayaan. Sebelum mengajukan pinjaman, calon peminjam perlu memastikan bahwa penyelenggara dan layanan yang ditawarkan memiliki izin sesuai ketentuan.
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(Feby Novalius)
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