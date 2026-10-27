Dari Cepat Cash hingga Ayo Cepat Cair, Ini Daftar Nama Pinjol Ilegal yang Perlu Diwaspadai

JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan dan menangani 241 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal sepanjang Agustus–September 2026. Masyarakat perlu memeriksa legalitas layanan pinjaman sebelum mengajukan pinjaman agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data pribadi, biaya tidak transparan, dan penagihan yang merugikan.

Temuan tersebut merupakan bagian dari penanganan 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal oleh Satgas PASTI selama periode tersebut. Selain pinjol ilegal, Satgas PASTI menangani delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas (impersonation), dan tujuh aktivitas pinjaman pribadi.

Secara kumulatif, sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjol ilegal.

Waspadai Penawaran Pinjaman melalui Kanal Digital

Satgas PASTI menemukan penawaran pinjaman ilegal melalui situs web, aplikasi tidak resmi, media sosial, dan layanan pesan instan. Pelaku umumnya menawarkan kemudahan pencairan dana, tetapi berpotensi menerapkan bunga dan biaya yang tidak transparan, menyalahgunakan data pribadi, serta melakukan penagihan yang merugikan masyarakat.

Masyarakat juga perlu mewaspadai penawaran pinjaman yang menggunakan nama atau identitas tertentu untuk membangun kepercayaan. Sebelum mengajukan pinjaman, calon peminjam perlu memastikan bahwa penyelenggara dan layanan yang ditawarkan memiliki izin sesuai ketentuan.

Berikut daftar pinjol ilegal yang ditemukan dan ditangani Agustus-September 2026:

Cepat Cash

Danamu Pinjaman

Cair Cepat

Tunaifast

Tunaiplus

Tunaiplus

Dana Tunai

Tunai Cair

Dompet Pinjaman

Easy Kredit

UMKM Modal Usaha

Dana Tunai

PT Tunaiku

Dompet Mangga

Dana Prima Bersama

Pinjam Tunai

Pinjam Sinar

Daily Pinjam

Pinjam Nusantara

Pinjam Pasti

Klik Pinjaman

Kredit Kaya

Kredit Bali

Ker Installment Cash Advance

Dompetmu

Tabungaja

Dompet Mangga

Dompet Pinjaman

Pembatalan Dana Pinjam

Aplikasi Ayo Pinjam

PinjamPlus

Ayo Uang Pinjaman Online Pribadi

CS Pinjam Amanah

Dana Segera

Dana Aman

Pinjam Sinar

Kaspin Go

Kredit Kaya CS

Butuh Uang

KSP Dana Prima Bersama

Dompet Pinjaman

Pinjam Sinar

Pinjam Amanah

Pinjam Amanah

Dana Segera

Info Pinjam Tunai Langsung Cair

Mudah Cair – KTA Pinjaman

Pinjam Cair Cepat Kalku Pinjol

Pinjol 600rb Info Cair Cepat

PundiKas – Pinjaman Online

Money Bagus – Pinjaman Kilat

Mekar – Pinjaman Online Guide

Sinar Rupiah Pinjaman Tips

Pinjaman Murah Pinjaman Online

258 – Pinjaman Online Cepat

Cara Pinjam Uang di Dana

Cepat Uang

Cepat Uang – Pinjaman Kredit

Pinjaman Dana

Dana Kilat – Pinjaman Online Dana Tunai Aman

Dana Panas – Pinjaman Online

Dana Pratama – Pinjaman Online

Dana Cepat – Pinjaman Uang

Danafix – Pinjaman Online Uang

DANAFIX – Pinjaman Online Uang Cepat

DanaMu Pinjaman Online

DanaPlus – Pinjaman Online

MoneyAsisten – Pinjaman Online

MoneyClub – Pinjaman Online

MudahUang – Pinjaman Online

Oranye – Pinjaman Cepat

CePinjam – Pinjam Online Cepat

DanaKilat – Pinjam Kredit Tunai

Kredit Darurat – Pinjam Online

Rupiah Yuk KTA Online 24 Jam

Butler Emas – Pinjaman Cepat

Liyou Online: Pinjaman Cepat

Pinjaman Koi – Aman Terpercaya

Dompet Kredit

Abadi Dana Pinjaman Cepat Hint

Mudah Dana

Pinjaman Dana Cicil

Chili – Agen Pinjaman Cepat

Dana Cash Kalku Pinjaman Hints

Indonesia Uang – Pinjaman Aman

Swan Pinjaman Tunai Pribadi

Kredit Dana

Kredit Cepat Indonesia

Tips Uang Kaya Pinjaman

Kredit Mudah Uang Kilat

Digi Kredit – Pinjaman Instan

Dana Pintar – Pinjaman Dana

Pilih Kredit – Perbandingan KTA

Pinjam Gampang

Cepat Kas – Pinjam Online

DanaCair – Pinjam Cash Cepat

Dompet Pulsa – Cepat Cash Online

Pintar Saku – Cepat Uang Online

Jaya – Pinjol Cicilan

Dana Kredit Pinjol

Pinjol Syariah

Pinjol Legal Bunga Rendah

Naga Pinjol Cicilan

Simba Pinjol Cicilan

Pinjol Bayar Bulanan

Cara Mengatasi Pinjol Ilegal

Pinjol Tanpa Verifikasi

Uang Lebih – Pinjaman Pribadi

RupiahKami – Pinjaman Dana

DanaMate – Pinjaman Online

DanaBrilian – Pinjaman Uang

SimpleUang – Pinjaman Online

Pintar Rupiah – Pinjaman Online

Smart Tunai – Pinjaman Tunai

Kredit Instan Pinjaman Uang

Cash Loan – Pinjaman Online

Love Go – Pinjaman Online

Pinjol Syariah Cepat Cair

Dana Mudah Cepat Cair

Rupiah Cash Cash Pro

Pinjam Dana – Pinjol Modal KTP

Duit Saku Pinjaman Dana Talangan Tanpa Kartu

Rupiah Saku – Pinjaman Kredit

Ayo Cepat Cair Pinjol Tronjal Tronjol

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.