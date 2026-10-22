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Lawan Rentenir, Kredit Rp64,8 Triliun Disalurkan ke 2,3 Juta Debitur

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |14:43 WIB
Lawan Rentenir, Kredit Rp64,8 Triliun Disalurkan ke 2,3 Juta Debitur
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi di Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026. (Foto: Okezone.com/Setpres)
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JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi  Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah mencapai Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Program ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pembiayaan masyarakat agar dapat memperoleh layanan keuangan formal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan mengurangi ketergantungan pada rentenir.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Laporan itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri kegiatan tersebut.

Friderica menjelaskan, TPAKD menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Saat ini, terdapat 552 TPAKD yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurutnya, berbagai program perluasan akses keuangan merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat, otoritas sektor keuangan, Bank Indonesia (BI), dan pemerintah daerah.

“Ini hasil kerja sama sangat baik antara pemerintah, pelaku jasa keuangan, BI, dan pemerintah daerah. Hasilnya nyata bisa dilihat dari beberapa program unggulan kita,” ujar Friderica, Kamis (22/10/2026).

Selain program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, OJK mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas telah mencapai lebih dari Rp5,4 triliun kepada 203 ribu debitur.

OJK juga mendorong inklusi keuangan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini memberikan edukasi keuangan kepada anak-anak sekaligus memfasilitasi pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) melalui dukungan perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD) dan bank nasional. Rekening tersebut dapat dibuka dengan setoran awal mulai Rp5.000.

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