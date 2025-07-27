Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Limit Maksimal OVO Paylater? Cek di Sini Besarannya

Rahma Anhar , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |21:32 WIB
A
A
A

JAKARTA - Berapa limit maksimal OVO paylater? Cek di sini besarannya. Paylater adalah sebuah istilah yang merujuk pada transaksi pembayaran atau jasa. Pada dasarnya paylater adalah layanan untuk menunda pembayaran atau berutang yang wajib dilunasi di kemudian hari.

Penggunaan paylater juga meningkat dan menjadi opsi pilihan pembayaran masyarakat. Dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan paylater meningkat menjadi Rp8,24 triliun pada April 2025.

Angka tersebut melonjak 47,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), naik lebih tinggi dibandingkan total pembiayaan paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) pada Maret 2025 yang tercatat sebesar Rp8,22 triliun dan tumbuh 39,28 persen yoy.

Salah satu layanan paylater yang tersedia di masyarakat adalah OVO paylater yang sudah berizin dan diawasi OJK. OVO paylater tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga memungkinkan limit yang terus meningkat hingga jutaan rupiah.

Melansir situs resmi Grab soal OVO paylater, saat ini OVO paylater baru dapat diakses oleh pengguna tertentu. Tidak semua pengguna OVO akan mendapatkan fitur payLater. OVO Paylater hanya tersedia untuk pengguna yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu

Limit OVO paylater juga tidak sama untuk setiap pengguna. Banyak faktor mempengaruhinya, seperti riwayat transaksi dan tingkat penggunaan OVO paylater yang aktif.

Limit OVO paylater mulai dari Rp500.000 hingga Rp5 juta dengan biaya layanan mulai dari 0.8% -6%. bahkan sampai Rp10 juta bagi pengguna lama. Salah satu batas yang pernah disebutkan adalah Rp2,5 juta, yang disebutkan dalam blog resmi Grab, menunjukkan bahwa batas yang diberikan memang bervariasi.

 

1 2
