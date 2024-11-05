4 Cara Aman Pakai Paylater Demi Keuangan yang Lebih Teratur

JAKARTA - Kemudahan pembayaran dengan paylater kini menjadi pilihan masyarakat. Kamu bisa menggunakan paylater untuk kebutuhan yang tak terduga dan melakukan pembayaran dengan mencicil sesuai budget-mu.

Meski begitu, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh paylater sebagai solusi pembayaran Beli Sekarang Bayar Nanti, harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Hal ini penting untuk menjaga keuangan tetap aman.

4 Cara Aman Pakai Paylater

Agar terhindar dari masalah keuangan, yuk simak beberapa tips menggunakan paylater dengan aman dan bijak.

1. Susun Anggaran Keuangan

Tips aman menggunakan paylater yang pertama adalah susun anggaran keuangan untuk menentukan seberapa banyak yang bisa kamu belanjakan.

Agar tidak membebani keuangan, pastikan kamu telah memperhitungkan pendapatan bulanan dengan pengeluaran tetap dan kebutuhan lainnya. Sesuaikan perhitungan tersebut dengan pilihan besaran cicilan yang harus