Harga BBM Pertamina Hari Ini 3 November 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax

Harga BBM Pertamina Hari Ini 3 November 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Selasa 3 November 2026 di wilayah Jabodetabek. Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga telah memutuskan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang berlaku untuk bulan November 2026.

Pada bulan ini, harga BBM Pertamina tidak mengalami perubahan. Harga BBM Pertamina per November 2026 tetap.

Pertamina tidak menaikkan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus level USD100 per barel. Dengan demikian, harga BBM Pertamina 1 November 2026 masih sama jika dibandingkan Oktober 2026.

Harga BBM Pertamax masih dijual Rp15.950 per liter. Harga BBM Pertamax Green dijual Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo dibanderol Rp19.600 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, Pertamina mematok harga Dexlite sebesar Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex dijual Rp25.200 per liter.

Sementara harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar juga tetap Rp6.800 per liter.

Berikut ini harga BBM Pertamina mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Pertamina Dex yang berlaku di wilayah Jabodetabek seperti dilansir laman resmi Pertamina, Rabu (3/11/2026).

Harga BBM Pertamina

Biosolar subsidi Rp6.800 per liter

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp15.950 per liter

Pertamax Green Rp19.150 per liter

Pertamax Turbo Rp19.600 per liter

Dexlite Rp23.700 per liter

Pertamina Dex Rp25.200 per liter