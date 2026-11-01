Pertamina Tetapkan Harga BBM 1 November 2026! Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Minggu (1/11/2026). Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga telah memutuskan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang berlaku untuk bulan November 2026.

Pertamina memutuskan harga BBM nonsubsidi dan subsidi tidak mengalami perubahan per 1 November 2026 di tengah kenaikan harga minyak dunia yang menembus level USD100 per barel.

Dengan demikian. harga BBM yang dijual Pertamina per November 2026 masih sama jika dibandingkan Oktober 2026.

Berikut ini harga BBM Pertamina yang berlaku per 1 November 2026 seperti dilansir laman resmi Pertamina

Harga BBM Pertamina

Biosolar subsidi Rp6.800 per liter

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp15.950 per liter

Pertamax Green Rp19.150 per liter

Pertamax Turbo Rp19.600 per liter

Dexlite Rp23.700 per liter

Pertamina Dex Rp25.200 per liter