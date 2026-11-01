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Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 November 2026 dari Pertalite, Pertamax hingga Dex

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |06:30 WIB
Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 November 2026 dari Pertalite, Pertamax hingga Dex
Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 November 2026 dari Pertalite, Pertamax hingga Dex (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga telah memutuskan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang berlaku untuk bulan November 2026 tidak mengalami perubahan. Harga BBM Pertamina per 1 November 2026 tetap.

Pertamina tidak menaikkan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus level USD100 per barel. Dengan demikian, harga BBM Pertamina 1 November 2026 masih sama jika dibandingkan Oktober 2026.

Berikut ini harga BBM Pertamina mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Pertamina Dex yang berlaku di wilayah Jabodetabek seperti dilansir laman resmi Pertamina, Minggu (1/11/2026). 

Harga BBM Pertamina 

Biosolar subsidi Rp6.800 per liter
Pertalite Rp10.000 per liter
Pertamax Rp15.950 per liter
Pertamax Green Rp19.150 per liter
Pertamax Turbo Rp19.600 per liter
Dexlite Rp23.700 per liter
Pertamina Dex Rp25.200 per liter

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan naik sampai 31 Desember 2026.

Bahlil mengatakan pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar harga BBM subsidi tetap terjaga di tengah dinamika harga minyak dunia. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Ini bukan pekerjaan gampang, ini pekerjaan wah berat itu. Tapi untuk rakyat, kita harus melakukan yang terbaik," ujar Bahlil di Jakarta, Senin (12/10/2026).

 

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