Harga BBM Pertamina Hari Ini dari Pertalite hingga Pertamax Turbo, Cek Daftar Lengkapnya

Harga BBM Pertamina Hari Ini dari Pertalite hingga Pertamax Turbo, Cek Daftar Lengkapnya (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah mengumumkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang berlaku pada Oktober 2026. Berikut harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Kamis 22 Oktober 2026 di wilayah Jabodetabek.

Pertamina memutuskan harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan per 1 Oktober 2026. Dengan demikian. harga BBM yang dijual Pertamina per Oktober 2026 masih sama jika dibandingkan September 2026.

"Per 1 Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Menurut Kitty, harga BBM subsidi seperti pertalite dan biosolar tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini sesuai arahan dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara, untuk penetapan harga BBM nonsubsidi masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat. “Maka sampai saat ini, masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya,” ujarnya.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga BBM nonsubsidi tidak mengalami perubahan sejak 2 September 2026

Harga BBM Pertamina

Biosolar subsidi Rp6.800 per liter

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp15.950 per liter

Pertamax Green Rp19.150 per liter

Pertamax Turbo Rp19.600 per liter

Dexlite Rp23.700 per liter

Pertamina Dex Rp25.200 per liter