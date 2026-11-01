JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku hari ini, Minggu 1 November 2026. Pertamina telah menetapkan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang berlaku per 1 November 2026.
Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM per 1 November 2026. Dengan demikian, harga BBM Pertamina November 2026 masih sama dengan bulan sebelumnya.
Harga BBM Pertamax tercatat masih Rp15.950 per liter, Pertamax Green dibanderol Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo masih Rp19.600 per liter.
Sementara, harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar subsidi masih Rp6.800 per liter.
Di SPBU swasta, Shell juga telah menetapkan harga BBM jenis Shell V-Power Diesel sebesar Rp25.420 per liter. Harga ini sama dengan bulan sebelumnya di Oktober 2026.
Untuk SPBU BP dan Vivo juga belum ada update penyesuaian harga BBM per 1 November 2026. BP menjual BBM jenis BP 92 seharga Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dibanderol Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter.
Untuk SPBU Vivo Energy, harga BBM jenis Revvo 92 sebesar Rp16.130 per liter, sedangkan Revvo 95 dijual Rp19.330 per liter dan Diesel Primus dijual Rp25.420 per liter.
Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 November 2026