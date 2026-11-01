Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 November 2026, Ada yang Naik?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |10:21 WIB
Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 November 2026, Ada yang Naik?
Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 November 2026, Ada yang Naik? (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku hari ini, Minggu 1 November 2026. Pertamina telah menetapkan harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang berlaku per 1 November 2026.

Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM per 1 November 2026. Dengan demikian, harga BBM Pertamina November 2026 masih sama dengan bulan sebelumnya.

Harga BBM Pertamax tercatat masih Rp15.950 per liter, Pertamax Green dibanderol Rp19.150 per liter dan Pertamax Turbo masih Rp19.600 per liter. 

Sementara, harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar subsidi masih Rp6.800 per liter.

Di SPBU swasta, Shell juga telah menetapkan harga BBM jenis Shell V-Power Diesel sebesar Rp25.420 per liter. Harga ini sama dengan bulan sebelumnya di Oktober 2026.

Untuk SPBU BP dan Vivo juga belum ada update penyesuaian harga BBM per 1 November 2026. BP menjual BBM jenis BP 92 seharga Rp16.130 per liter. Kemudian, BP Ultimate dibanderol Rp19.330 per liter dan BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter.

Untuk SPBU Vivo Energy, harga BBM jenis Revvo 92 sebesar Rp16.130 per liter, sedangkan Revvo 95 dijual Rp19.330 per liter dan Diesel Primus dijual Rp25.420 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 November 2026

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/320/3251383/harga_bbm-3sXU_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 November 2026 dari Pertalite, Pertamax hingga Dex
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/320/3251382/bbm-7E6Y_large.jpg
Pertamina Tetapkan Harga BBM 1 November 2026! Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249528/bbm-nsSM_large.jpg
Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini 23 Oktober 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249254/bbm-wqYK_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini dari Pertalite hingga Pertamax Turbo, Cek Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249068/harga_bbm-SZUP_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 21 Oktober, Cek Pertalite hingga Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/320/3248448/bbm-tgAR_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 18 Oktober dari Pertalite, Pertamax hingga Turbo, Ada yang Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement