SPBU Shell Beroperasi Lagi dengan Pemilik Baru, Harga BBM Tembus Rp25.420 per 1 November

SPBU Shell Beroperasi Lagi dengan Pemilik Baru, Harga BBM Tembus Rp25.420 per 1 November (Foto: Okezone)

JAKARTA - SPBU Shell resmi beroperasi lagi dengan pemilik baru. Shell Indonesia mengumumkan telah menyelesaikan pengalihan kepemilikan bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia kepada Sefas Group per 30 Oktober 2026.

Dengan demikian, SPBU Shell resmi dikelola oleh PT Isla Energy Indonesia yang saat ini dimiliki oleh Sefas Group

"Bisnis tersebut akan beroperasi melalui PT Isla Energy Indonesia yang saat ini dimiliki oleh Sefas Group," tulis keterangan Shell.

Berdasarkan perjanjian lisensi merek, merek Shell akan tetap digunakan di seluruh jaringan SPBU PT Isla Energy Indonesia dan pelanggan akan terus memiliki akses untuk menggunakan produk BBM berkualitas tinggi Shell.

Dalam keterangan Shell, transaksi tersebut telah diselesaikan berdasarkan perjanjian jual beli yang telah direvisi dengan Sefas Group.