BSU 2026 Rp900 Ribu Cair November 2026? Cek bsu.kemnaker.go.id

JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 yang dijadwalkan belum dicairkan hingga akhir Oktober kemarin. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan pekerja, apakah bantuan senilai Rp900.000 tersebut akan mulai disalurkan pada November 2026?

Sesuai ketentuan yang berlaku, BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima bantuan sebesar Rp900.000 sekaligus untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Meski demikian, hingga saat ini jadwal resmi pencairan BSU pada November 2026 masih perlu menunggu pengumuman dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Artinya, pekerja belum dapat memastikan tanggal penyaluran bantuan tersebut hanya berdasarkan periode program.

Ketentuan pemberian BSU 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Permenaker tersebut ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026 serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.