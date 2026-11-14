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BEI Catat 8 Perusahaan Antre IPO per 13 November 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |17:17 WIB
BEI Catat 8 Perusahaan Antre IPO per 13 November 2026
IPO BEI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih terdapat delapan perusahaan yang saat ini berada dalam antrean (pipeline) untuk menggelar aksi penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).

Jumlah tersebut berkurang dibandingkan data BEI bulan sebelumnya yang mencatat sebanyak sembilan perusahaan peminat.

"Hingga saat ini, terdapat 8 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," tulis dokumen resmi pipeline BEI, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan klasifikasi skala aset, sebanyak lima perusahaan calon emiten memiliki aset skala menengah dalam rentang Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Sementara itu, dua perusahaan beraset skala besar di atas Rp250 miliar dan satu perusahaan beraset skala kecil di bawah Rp50 miliar.

Dilihat dari pemetaan sektornya, antrean calon emiten baru ini didominasi oleh tiga perusahaan dari sektor layanan kesehatan, disusul dua perusahaan dari sektor energi, dua dari basic materials, serta satu sektor finansial.

Secara kumulatif, hingga 13 November 2026, telah terdapat tujuh perusahaan yang resmi mencatatkan sahamnya di lantai bursa dengan total penghimpunan dana mencapai Rp2,16 triliun.

 

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