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Investor Jangan Panik, Ini 5 Fakta Fundamental Ekonomi RI Usai Pengunduran Diri Gibran

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |05:15 WIB
Investor Jangan Panik, Ini 5 Fakta Fundamental Ekonomi RI Usai Pengunduran Diri Gibran
Dinamika politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Investor diimbau tidak terburu-buru mengambil keputusan investasi hanya karena dinamika politik dalam negeri. Pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta pelaku pasar tetap mencermati fundamental ekonomi nasional, kinerja perusahaan, serta profil risiko investasi masing-masing.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul dinamika politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. Meski situasi politik berpotensi memicu gejolak pasar dalam jangka pendek, pemerintah menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menopang pertumbuhan hingga akhir 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dinamika politik tidak mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,45 persen hingga akhir tahun.

"Kita (pertumbuhan ekonomi RI) sudah 5,47 persen, sampai akhir tahun (2026) diperkirakan sekarang rata-rata 5,45 persen. Jadi target itu insyaallah tercapai," ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11/2026).

Berikut lima fakta terkait kondisi fundamental ekonomi dan pesan pemerintah serta BEI kepada investor di tengah dinamika politik.

1. Investor Diminta Tidak Panik Menghadapi Dinamika Politik

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meminta investor pasar modal tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan terhadap perkembangan politik.

Menurutnya, dinamika politik merupakan hal yang biasa terjadi dan umumnya hanya memicu reaksi pasar dalam jangka pendek. Karena itu, investor perlu melihat kondisi secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

"Dinamika politik biasanya ramai dalam waktu, ya ramai pada saat beberapa saat, setelah itu damai lagi ya," kata Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dia mengakui, perkembangan politik dapat memicu reaksi investor dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya gangguan terhadap fundamental pasar keuangan.

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