Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Jatuhkan Denda Rp2,23 Triliun kepada 169 Pihak hingga Oktober 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |17:10 WIB
OJK Jatuhkan Denda Rp2,23 Triliun kepada 169 Pihak hingga Oktober 2026
OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejak periode Januari - Oktober 2026 telah menjatuhkan sebanyak 216 sanksi terhadap pelanggaran di bidang pasar modal. Termasuk penjatuhan denda administratif senilai Rp2,23 triliun pada periode tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Bapak Hasan Fauzi menegaskan OJK akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal untuk menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan investor dan publik, serta meningkatkan kepatuhan dalam penyelenggaraan pasar modal.

"Setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas, objektif, dan konsisten, dengan pengenaan sanksi yang proporsional terhadap tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hasan dalam Konferensi Pers RDKB Oktober 2026, Kamis (5/11/2026).

Lebih lanjut Hasan merinci 216 sanksi yang dijatuhkan tersebut terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,23 triliun yang dijatuhkan kepada 169 pihak, 6 sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar.

Selain itu OJK juga menjatuhkan 27 sanksi berupa peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan izin, serta 5 sanksi perintah tertulis yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan di bidang pasar modal.

Namun demikian, penguatan integritas dan peningkatan kepercayaan investor tidak hanya dilakukan sebatas penjatuhan sanksi. OJK meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendorong percepatan agenda reformasi integritas pasar modal. Termasuk melalui penguatan transparansi, penegakan hukum, dan strategi komunikasi publik yang lebih luas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/278/3252295/ojk-tWJY_large.jpg
OJK Tegaskan Tidak Ada Lagi Ruang Praktik Manipulatif di Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/320/3252284/ojk-M6AY_large.png
OJK: MSCI Bikin IHSG Koreksi 16,7 Persen, Investor Asing Kabur Rp16,88 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/278/3252269/ojk-WX0g_large.png
OJK: Gelombang Instabilitas Politik Dorong Investor Bersikap Hati-Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/320/3252024/ojk-5njC_large.png
Jual Saham Tanpa Izin, OJK Larang Lianiwati Beraktivitas 10 Tahun di Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/320/3251972/ojk-eBoC_large.png
OJK Sanksi Kasus 3 Kasus Pasar Modal, Manipulasi Saham Rp 5,07 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251853/ojk-6lcm_large.png
OJK Cabut Izin Usaha Pratama Capital Assets Management
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement