Masih Terima Bantuan Ini? Pekerja Tak Diprioritaskan Dapat BSU Rp900 Ribu

Pekerja atau buruh yang masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menjadi kelompok prioritas penerima BSU. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – Pekerja atau buruh yang masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menjadi kelompok prioritas penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Ketentuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menentukan penerima bantuan.

Kemnaker memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU. Karena itu, pekerja yang masih menerima bantuan sosial tersebut perlu memperhatikan ketentuan ini jika ingin mendapatkan BSU.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa calon penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.

Pemerintah juga menetapkan batas upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan bagi calon penerima BSU. Namun, bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah penerima BSU mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.