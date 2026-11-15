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5 Fakta Terbaru BSU 2026 Rp900 Ribu

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |08:09 WIB
5 Fakta Terbaru BSU 2026 Rp900 Ribu
BSU Cair (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pekerja mengklaim sudah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 Rp900.000. BSU disalurkan ke rekening pekerja.

Berikut fakta-fakta terbaru BSU 2026 Rp900 ribu yang dirangkum Okezone, Minggu (15/11/2026).

1. BSU Cair

Hal ini diakui oleh beberapa pekerja di wilayah Depok, Jawa Barat. Para netizen juga mengakui dana BSU Rp900.000 sudah cair masuk rekening.

"Alhamdulillah cair, lumayan buat 3 bulan," tulis keterangan netizen sambil menyertakan bukti transfer BSU Rp900.000 cair masuk rekening.

2. Masih Dalam Proses

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut, data penerima BSU 2026 Rp900.000 masih dalam proses verifikasi. Perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan. 

Usai proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima.

 

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Topik Artikel :
bsu 2026 bsu cair BSU
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